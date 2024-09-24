Политолог Колташов: руководство ОАЭ хочет получить от Соединенных Штатов как можно больше

Директор Института нового общества, политолог Василий Колташов в беседе с «Абзацем» прокомментировал слова Джо Байдена, который после встречи с шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном назвал Арабские Эмираты одним из основных оборонных партнеров Соединенных Штатов.

Политолог считает, что ОАЭ хотят получить от союза с США как можно больше.

«ОАЭ поняли, что положение Соединенных Штатов на Ближнем Востоке пошатнулось и этим можно воспользоваться в своих интересах», — сказал Колташов.

При этом он заметил, что ОАЭ позиционируют себя как финансовый центр, готовый к сотрудничеству со многими партнерами, в том числе со странами БРИКС.