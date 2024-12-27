Российский политолог Виталий Колпашников в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал попытки Франции урегулировать российско-украинский конфликт. Он считает, что предложениями о переговорах Франция пытается спасти украинскую власть.
«Дело в том, что киевский режим сам себя загнал в ловушку. Они законодательно отрезали себе всякие пути к переговорам», — сказал в беседе с журналистами Колпашников.
Он заявил, что президент Украины нелегитимный и не может быть субъектом переговоров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Франция предлагала России организовать переговоры по украинскому вопросу.
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