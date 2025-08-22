Лидеры европейских стран опасаются того, что Россия и США решают вопросы мирового характера без их участия. Об этом заявил политолог, медиатехнолог Виталий Колпашников в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Так называемые европейские лидеры, которые представляют ультраглобалистское крыло западных элит, очень опасаются того, что Трамп договорится с нашим президентом, вернее, уже, скорее всего, договорился, без них. Их это просто выбешивает», — считает специалист.

Колпашников подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп намерен договориться с президентом России Владимиром Путиным, а на европейских коллег, напротив, оказывает всевозможное давление.