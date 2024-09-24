Политолог Клинцевич заявил, что Зеленский готовит провокации

Победу на Украине интерпретируют как любое действие, способное нанести ущерб России, поэтому Владимир Зеленский, вероятно, готовит провокации, что может касаться как Крыма, так и Запорожской АЭС. Такого мнения придерживается военный политолог Андрей Клинцевич, сообщило радио Sputnik .

Он отметил, что существует несколько возможных сценариев, включая действия в Крыму и на Запорожской АЭС. В настоящий момент становится заметным, что США начали поставлять свои катера и машины-амфибии для десантников.

Под понятием победы на Украине подразумевается возможность причинения вреда России, и наиболее уязвимая точка для удара — Крымский мост, отметил политолог.