Политолог Казаков: борьба политиков осложнит процесс восстановления Калифорнии

Российский политолог Кирилл Казаков в беседе с изданием «Мир 24» рассказал, каким образом политические силы в США будут использовать пожары в Калифорнии в своих целях.

Эксперт считает, что процесс ликвидации катастрофы будет длительным, а значит демократы смогут с первого дня придираться к республиканцу Дональду Трампу.

«Таким образом, республиканцы и демократы будут в публичном поле перекладывать ответственность друг на друга и критиковать своих политических противников», — считает собеседник.

Распри между двумя партиями осложнят процесс восстановления Калифорнии после пожаров. По словам Казакова, политическая борьба в штате ни к чему не приведет, Калифорния по-прежнему останется «синей», то есть демократической.