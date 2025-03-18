Политолог Каргин: обострение конфликта в секторе Газа может обернуться войной

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин прокомментировал очередное обострение конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению специалиста, эскалация в данном случае способна обернуться войной Ирана и Израиля.

«Хочется надеяться, что я не прав. Но заявления, которые звучат и в США, и в Иране, и в Израиле, говорят о том, что стороны не находят компромисса», — заявил аналитик.

Он также предположил, что Израиль нанес удары именно после сигнала со стороны Соединенных Штатов. Причиной может быть начало боевых действий американцев против хуситов, добавил политолог.