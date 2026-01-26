Политолог Владимир Карасев поделился мнением относительно прошедших переговоров в ОАЭ по украинскому кризису. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, обсуждение не привело к каким-либо значимым результатам. Он объяснил это отсутствием конкретного решения сложившейся ситуации.

«На данном этапе Киев вдруг изъявил желание все-таки встретиться и провести эту встречу. Поэтому была использована возможность, очередная возможность, все-таки услышать, что хочет противник», — отметил аналитик.

Как спрогнозировал Карасев, впоследствии Вооруженные силы России будут добиваться полной капитуляции «киевской хунты» путем силовых методов, после чего начнется мирный процесс.