Политолог Караханов назвал разбитыми «мечты стран НАТО», которые желают изолировать Россию

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов с разговоре с RT назвал разбитыми мечты стран НАТО, которые желают изолировать Россию.

Он привел слова Владимира Путина, который на саммите БРИКС открыто намекнул, что мир больше, чем пять стран.

«Он четко имел в виду, что в БРИКС будут люди и страны, которые ближе друг к другу во многих аспектах», — сказал политолог.

Караханов отметил, что Россия планирует и дальше развивать более тесные контакты со странами, которые соответствуют критериям в рамках БРИКС.