Политолог Александр Камкин в разговоре с RT заявил, что власти Германии готовы нарушать фундаментальные международные договоры ради наращивания военной мощи. Так он отреагировал на высказывание главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о возможной войне между НАТО и Россией до 2029 года.

Специалист указал, что планы увеличения армии ФРГ идут вразрез с договором «Два плюс четыре», ограничивающим численность Вооруженных сил Германии. Он также обратил внимание на разработку планов быстрой переброски войск НАТО через немецкую территорию, что является нарушением тех же соглашений.

Камкин предупредил, что такая позиция Берлина угрожает международной стабильности и усиливает риск конфронтации.