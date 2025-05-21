Политолог Ярошенко расценил санкции ЕС как нечистоплотную конкуренцию

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в интервью Ura.ru оценил новые санкции Евросоюза и Великобритании против России.

По мнению эксперта, соответствующие меры окажут негативное влияние на российскую экономику, но оно будет существенно слабее, чем рассчитывали инициаторы ограничений. Россия найдет пути обхода, однако без принятия своевременных контрмер отдельные сектора ощутят серьезный удар, заявил аналитик. Он также расценил санкции ЕС как демонстрацию нечистоплотной конкуренции.

«Если говорить про энергетику, то ЕС пытается этот рынок переделить с помощью санкций. Росатом — один из ведущих лидеров энергетического отрасли на международной арене, и Европа хочет выдавить его с рынка», — пояснил политолог.

Ярошенко добавил, что аналогичная политика проводится и в отношении банковского сектора: крупнейший российский банк «Сбербанк», имевший широкое присутствие в странах Европы, сталкивается с попытками его ликвидации в конкурентной среде.