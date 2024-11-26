Политолог Ищенко: США необходим новый рычаг давления на Россию
Российский политолог Ростислав Ищенко в беседе с радио Sputnik заявил, что Соединенные Штаты ищут новый рычаг давления на Россию.
По его словам, прежним таким рычагом была Украина. Собеседник считает, что соседнему с Россией государству «отпущены девять недель».
«Украина заканчивается — ее не будет либо в этом году, либо в следующем. Это говорят в Вашингтоне», — сказал он.
Ищенко уверен, что в США не собираются «прекращать противостояние с Россией». Он привел слова американских политиков, которые якобы три месяца назад говорили, что если Украина доживет до Нового года, то это будет величайшее достижение.