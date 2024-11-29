Политолог Хидирбегишвили: Кавелашвили на посту президента Грузии сможет объединить общество внутри страны

Политолог и главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил выбор партии «Грузинская мечта», которая выдвинула на пост кандидата в президенты Михаила Кавелашвили.

Собеседник считает, что футболист Кавелашвили на посту президента сможет объединить общество внутри страны. Он уверен, что кандидат «обладает необходимым политическим опытом для работы на высшем посту».

«Он хорошо известен грузинскому народу, депутат парламента трех созывов, то есть имеет определенный политической опыт», — сказал Хидирбегишвили.

Политолог назвал Кавелашвили человеком, который сможет защитить права русскоязычных соотечественников и всех грузин, которые выступают за дружбу с Россией.