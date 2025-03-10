Политолог Гращенков: США и Украина на переговорах в Эр-Рияде обсудят перемирие

Политолог Илья Гращенков уверен, что главными темами переговоров в саудовском Эр-Рияде 11 марта между США и Украиной станут перемирие или хотя бы прекращение огня. Об этом написало «Инфо24» .

По его словам, процессы происходят так долго, поскольку каждая из сторон старается выдать свои интересы за непререкаемые.

«Россия настаивает на том, что должна быть легитимная власть в Украине, власть в Украине настаивает на том, что она легитимна», — сказал Гращенков.

Сам же эксперт не уверен, что в Эр-Рияде сторонам удастся достигнуть быстрых договоренностей. Сделка может произойти после вынесения базовых условий, добавил он.