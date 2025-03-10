Политолог Гращенков: США и Украина на переговорах в Эр-Рияде обсудят перемирие
Политолог Илья Гращенков уверен, что главными темами переговоров в саудовском Эр-Рияде 11 марта между США и Украиной станут перемирие или хотя бы прекращение огня. Об этом написало «Инфо24».
По его словам, процессы происходят так долго, поскольку каждая из сторон старается выдать свои интересы за непререкаемые.
«Россия настаивает на том, что должна быть легитимная власть в Украине, власть в Украине настаивает на том, что она легитимна», — сказал Гращенков.
Сам же эксперт не уверен, что в Эр-Рияде сторонам удастся достигнуть быстрых договоренностей. Сделка может произойти после вынесения базовых условий, добавил он.