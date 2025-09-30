Политолог Гасанов раскритиковал план Трампа по разрешению кризиса в Газе

Политолог Камран Гасанов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» подверг критике предложенные президентом США Дональдoм Трампом меры по урегулированию конфликта в секторе Газа.

По мнению политолог, подобные инициативы ранее проваливались, поскольку Вашингтон выдвигал неприемлемые условия палестинской стороне. Хотя представители ХАМАС соглашались с некоторыми пунктами плана, ключевым требованием оставалось возвращение территории Израиля палестинским властям.

Отмечается, что позиция США в данном вопросе выгодна Израилю, позволяя сохранить контроль над регионом. Текущие обстоятельства лишь усугубляют ситуацию, создавая иллюзию дипломатической активности, скрывающую реальные цели сторон, подчеркнул Гасанов.