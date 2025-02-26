Политолог Фельдман: «золотые карты» Трампа будут пользоваться спросом

Президент США Дональд Трамп решил начать продавать «золотые карты» иностранцам, желающим переехать в страну. В беседе с RT свое мнение высказал кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

По словам эксперта, идея по привлечению в Соединенные Штаты богатых людей укладывается в принципы миграционной политики Трампа. Реализация инициативы поможет привлечь дополнительные средств для бюджета, а также инвестиции, пояснил аналитик.

«Политики левого толка, несомненно, обвинят Трампа в том, что он дискриминирует людей по экономическому признаку: выдворяет из страны бедных мигрантов, а богачей завлекает „золотыми грин-картами“», — заявил политолог.

При этом он отметил, что сама программа будет пользоваться спросом. Подобные меры реализуются во многих западных странах, напомнил Фельдман.