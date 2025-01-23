Нынешнему руководству Соединенных Штатов нечем шантажировать Россию, однако оно имеет все средства, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского, который является главной преградой на пути к урегулированию украинского конфликта. К такому пониманию постепенно приходит новый американский лидер Дональд Трамп, заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT.
«Республиканцы при поддержке СМИ и спецслужб могут показать миру истинное его лицо — лицо покровителя коррупции и военного преступника. После этой разоблачительной кампании утративший легитимность президент Украины станет нерукопожатной персоной даже на Западе», — отметил специалист.
Он добавил, что шантажировать Россию экономическими санкциями нелепо, потому что она успешно преодолевает эти ограничения.
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