Политолог Фельдман заявил, что Трамп имеет средства давления на Зеленского

Нынешнему руководству Соединенных Штатов нечем шантажировать Россию, однако оно имеет все средства, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского, который является главной преградой на пути к урегулированию украинского конфликта. К такому пониманию постепенно приходит новый американский лидер Дональд Трамп, заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT.

«Республиканцы при поддержке СМИ и спецслужб могут показать миру истинное его лицо — лицо покровителя коррупции и военного преступника. После этой разоблачительной кампании утративший легитимность президент Украины станет нерукопожатной персоной даже на Западе», — отметил специалист.

Он добавил, что шантажировать Россию экономическими санкциями нелепо, потому что она успешно преодолевает эти ограничения.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте