Военно-производственных мощностей Европы недостаточно для обеспечения Вооруженных сил Украины ракетами ПВО, бронетехникой и артиллерийскими снарядами. Об этом заявил профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в разговоре с RT .

Как отметил специалист, Германия, Франция и Великобритания делают все для того, чтобы затянуть военную фазу конфликта. Они используют Украину в качестве оружия для борьбы с действующим президентом США Дональдом Трампом.

«Деньги, выделяемые Великобританией и странами ЕС на поддержку режима Зеленского, невозможно зарядить в пушку», — подчеркнул Фельдман.

Он добавил, что глава киевского режима приложил максимум усилий для того, чтобы Украина утратила поддержку со стороны Трампа, однако без участия Соединенных Штатов «вся эта конструкция долго не просуществует».