Политолог Фельдман: в новом составе ЕП будет больше представителей евроскептически настроенных сил

Итоги выборов в Европейский парламент показали, что в новом составе будет гораздо больше представителей правых и евроскептически настроенных сил. Об этом сообщил кандидат политических наук Павел Фельдман в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, причиной этого стали ухудшение социально-экономической ситуации в Европе, ощущение надвигающейся войны и миграционный кризис. Успехи правых партий на выборах в Европарламент неслучайны.

При этом Фельдман отметил, что ведущую роль в Европарламенте по-прежнему будет играть Европейская народная партия.