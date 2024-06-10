Политолог Фельдман: в новом составе ЕП будет больше представителей евроскептически настроенных сил

Итоги выборов в Европейский парламент показали, что в новом составе будет гораздо больше представителей правых и евроскептически настроенных сил. Об этом сообщил кандидат политических наук Павел Фельдман в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, причиной этого стали ухудшение социально-экономической ситуации в Европе, ощущение надвигающейся войны и миграционный кризис. Успехи правых партий на выборах в Европарламент неслучайны.

При этом Фельдман отметил, что ведущую роль в Европарламенте по-прежнему будет играть Европейская народная партия.

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