Политолог Фельдман: страны Запада создают видимость расследования терактов на «Северных потоках»

Генпрокуратура РФ направила новые запросы США, Франции, Германии и Кипру в связи с терактами против интересов России. Речь также идет о подрывах на «Северных потоках». В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Павел Фельдман.

По его словам, страны Запада создают видимость расследования данных ситуаций. Однако Россию такие меры не устраивают.

«Те на Западе, в чьи обязанности входит проведение соответствующих следственных мероприятий, фактически саботируют этот процесс. Главная задача, которая перед ними стоит, — не выйти в расследовании на самих себя или, что еще хуже, на Соединенные Штаты Америки», — высказался эксперт.

Он предположил, что РФ вряд ли получит внятные и вразумительные ответы на заданные вопросы.