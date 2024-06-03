Политолог Фельдман: страны Запада создают видимость расследования терактов на «Северных потоках»

Генпрокуратура РФ направила новые запросы США, Франции, Германии и Кипру в связи с терактами против интересов России. Речь также идет о подрывах на «Северных потоках». В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Павел Фельдман.

По его словам, страны Запада создают видимость расследования данных ситуаций. Однако Россию такие меры не устраивают.

«Те на Западе, в чьи обязанности входит проведение соответствующих следственных мероприятий, фактически саботируют этот процесс. Главная задача, которая перед ними стоит, — не выйти в расследовании на самих себя или, что еще хуже, на Соединенные Штаты Америки», — высказался эксперт.

Он предположил, что РФ вряд ли получит внятные и вразумительные ответы на заданные вопросы.

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Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»

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