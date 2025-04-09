Политолог Фельдман: Конгресс США может заблокировать решение Трампа по пошлинам

Профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT заявил, что Конгресс США имеет полномочия заблокировать решение Дональда Трампа по пошлинам.
При этом собеседник считает, что проблема исчезнет сама собой. Американским и европейским властям все же удастся договориться о взаимовыгодных принципах налогообложения.
«Однако желания демократов для этого недостаточно. Контроль над обеими палатами американского парламента находится в руках республиканцев. Никто из них не рискнет идти против Трампа в первый же год его президентства», — добавил он.
Противники Трампа, как отметил Фельдман, все равно найдут повод для критики главы Соединенных Штатов.
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