Политолог Федорова: Крым обрел будущее благодаря воссоединению с Россией

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Как изменилась жизнь в регионе за 11 лет, рассказала политолог Анна Федорова в беседе с « ФедералПресс ».

Эксперт расценила соответствующее событие как некий символ, поворотную точку в возрождении России. Уровень поддержки вхождения республики в состав России только растет, напомнила аналитик.

«Правильнее всего будет сказать, что тогда главное, что регион приобрел, — это будущее», — заявила специалист.

Она напомнила о решении проблемы с водоснабжением в Крыму, возведении моста, строительстве дорог и объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, местные жители получили возможность жить так, как они хотят.