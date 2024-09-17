Политолог Федоров заявил, что левым не удастся добиться импичмента Макрона

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров в беседе с «Абзацем» прокомментировал предложение левой партии «Непокорившаяся Франция» отстранить Эмануэля Макрона от занимаемой должности.
По словам эксперта, левым не удастся довести процесс импичмента Макрона до конца. Он считает, что большинство депутатов воздержатся от голосования.
«Для объявления импичмента за должно проголосовать более 60% всех депутатов Национального собрания, а это невозможно», — сказал эксперт.
Макрон не нарушал юридических норм, поэтому беспокоиться об импичменте ему не стоит, добавил Федоров.
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