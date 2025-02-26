Политолог Федоров: Макрон не сможет значительно повлиять на позицию Трампа

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с RT выразил сомнение в том, что усилия французского президента Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера смогут оказать значительное влияние на политику президента США Дональда Трампа.

Политолог подчеркнул, что Макрон активно стремился наладить хорошие отношения с Трампом, начиная с периода его первого президентского срока, и продолжал демонстрировать готовность к сотрудничеству после победы Трампа на выборах. Несмотря на дипломатические усилия, остается неясным, насколько эти шаги способны изменить стратегические подходы Трампа.

«Вряд ли он уломает или изменит позицию американцев относительно Украины», — добавил в беседе Федоров.

Трамп может учесть какие-то пожелания европейцев, но выработанная им позиция вряд ли изменится, заключил сотрудник РАН.