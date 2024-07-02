Политолог Евстафьев заявил, что после дебатов в США в элитах произошел раскол

После того, как президент Джо Байден провалился на телевизионных дебатах, в американском обществе произошел раскол. О этом радио Sputnik рассказал политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

По его словам, часть представителей американской элиты считает, что от Байдена нужно немедленно избавиться. Другая — оставить ситуацию, как есть, и не вмешиваться.

«В действительности консенсуса, что делать с „дедом“, нет. Есть такой клан, который его „сливает“, но ровно так же появились люди, которые говорят: „Нет, секундочку! Мы не хотим его сливать“, — отметил политолог

Он заявил, что ситуация вокруг Байдена спровоцировала серьезный раскол в американском обществе, который требует нового решения проблемы.

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