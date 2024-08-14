Угроза большой войны нарастает на Ближнем Востоке. При этом Соединенные Штаты стравливают Саудовскую Аравию с Ираном, рассказал политолог Дмитрий Евстафьев в беседе с « Ридусом ».

«С одной стороны, США говорят о возвращении к ядерной сделке с Ираном, а с другой — поставляют наступательные вооружения Саудовской Аравии, имеющей сложные отношения с Тегераном», — пояснил эксперт.

Евстафьев также предположил, что основная задача Соединенных Штатов — сохранение контроля над хаотизацией на Ближнем Востоке. В их действиях прослеживается принцип «разделяй и властвуй», считает политолог.