Политолог Евстафьев: задача США — сохранить контроль над хаотизацией на Ближнем Востоке

Угроза большой войны нарастает на Ближнем Востоке. При этом Соединенные Штаты стравливают Саудовскую Аравию с Ираном, рассказал политолог Дмитрий Евстафьев в беседе с «Ридусом».

«С одной стороны, США говорят о возвращении к ядерной сделке с Ираном, а с другой — поставляют наступательные вооружения Саудовской Аравии, имеющей сложные отношения с Тегераном», — пояснил эксперт.

Евстафьев также предположил, что основная задача Соединенных Штатов — сохранение контроля над хаотизацией на Ближнем Востоке. В их действиях прослеживается принцип «разделяй и властвуй», считает политолог.

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