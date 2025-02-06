Политолог Евстафьев: властям США придется вскрыть серые программы Пентагона

Американские власти будут вынуждены раскрывать тайные программы Госдепартамента. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, напряжение в Соединенных Штатах достигло такого уровня, что придется затронуть даже самые защищенные структуры. Яркий пример — USAID, через которое долгие годы финансировались политические проекты США.

«Такими темпами команда [президента Дональда] Трампа дойдет до необходимости вскрывать неочевидные вещи. А что это такое — это серые программы Пентагона, это черные программы Госдепартамента», — отметил эксперт.

Он также отметил, что дальнейшее расследование может потребовать объяснения, через какие схемы националистическим движениям Украины передавали средства.