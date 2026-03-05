Политолог Евстафьев предсказал глобальный топливно-энергетический кризис

Политолог Дмитрий Евстафьев в интервью радиостанции Sputnik предупредил о надвигающемся глобальном топливно-энергетическом кризисе. Он выразил уверенность, что атака на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии свидетельствует о масштабных проблемах в нефтяной отрасли.

«Я думаю, что идет довольно солидный вынос вообще всей нефтегазовой инфраструктуры. Ее же быстро не восстановишь. И это означает возникновение локальных дефицитов. И здесь мы выходим к тому, что локальный дефицит прежде всего будет в Европе», — подчеркнул Евстафьев.

Специалист отметил, что доверяет заявлению Иранской стороны о непричастности к этому происшествию.