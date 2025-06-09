Политолог Евстафьев назвал протесты в Калифорнии «возможностью сломать оппонента»

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радиостанции Sputnik оценил глубинные мотивы протеста мигрантов в Калифорнии. По его словам, ситуацию стоит расценивать не как кризис, а как стратегическую «возможность сломать оппонента».
Аналитик напомнил, что губернатор штата Гэвин Ньюсом — знаковая фигура для американского либерального сообщества.
«Нужно ли команде Трампа сломать эту фигуру? Нужно. Нужно ли либералам показать Трампу, что он не король мира? Нужно! Вот они и сошлись», — заявил эксперт.
По его мнению, демонстрации в Калифорнии — инструмент давления на оппонентов.
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