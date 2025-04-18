Политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес европейских лидеров, собирающихся посетить Москву 9 мая. Об этом сообщило радио Sputnik .

Евстафьев видит в действиях Каллас проявление принципа «прецедентного права», согласно которому один раз проявленная слабость или подчинение открывает дорогу дальнейшим навязанным правилам и решениям.

Собеседник подчеркнул, что Европа оказалась в сложной политической ситуации, когда заявление Каллас фактически было признано недействительным представителями ЕС, подчеркнув, что Евросоюз не вправе диктовать членам альянса, куда ездить и с кем общаться. Таким образом, попытка установить жесткий контроль над внешнеполитическими контактами членов ЕС провалилась, продемонстрировав слабость и несогласованность позиции Брюсселя.