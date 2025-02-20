Политолог Елисеева: риторика Евросоюза демонстрирует кризисную ситуацию

Политолог Наталия Елисеева назвала сложной обстановку в Европейском союзе. Вектор поведения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не приведет ни к чему хорошему, заявила эксперт в беседе с RT .

По ее словам, ошибки председателя ЕК и риторика Евросоюза демонстрируют кризисную ситуацию.

«И в любом случае ЕС придется что-то менять. Менять проводимую политику, причем как на внешнем контуре, так и на внутреннем», — отметила специалист.

Елисеева также обратила внимание на сложную внутриполитическую обстановку, которая уже наблюдается, например, в Германии и Франции. При отсутствии изменений «все начнет разваливаться изнутри», добавила политолог.