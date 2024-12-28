Политолог Дудчак: руководство Словакии проводит политику в интересах людей
Политолог Александр Дудчак оценил слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией. Об этом написал RT.
На его взгляд, Фицо пытается достучаться до европейских лидеров. Он назвал Словакию одной из немногих стран, где «руководство проводит суверенную политику в интересах людей».
«Если таких стран будет больше, то ситуация в ЕС изменится», — добавил Дудчак.
Собеседник издания пожелал, чтобы «европейцы вернулись к здравому смыслу».
Ранее Роберт Фицо заявил, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией и присутствием иностранных войск.