Политолог Александр Дудчак оценил слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией. Об этом написал RT .

На его взгляд, Фицо пытается достучаться до европейских лидеров. Он назвал Словакию одной из немногих стран, где «руководство проводит суверенную политику в интересах людей».

«Если таких стран будет больше, то ситуация в ЕС изменится», — добавил Дудчак.

Собеседник издания пожелал, чтобы «европейцы вернулись к здравому смыслу».

Ранее Роберт Фицо заявил, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией и присутствием иностранных войск.