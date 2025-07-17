Глава Союза армян России Ара Абрамян потребовал отставки действующего премьера Армении Никола Пашиняна или отказа от участия в грядущих парламентских выборах, назначенных на 2026 год. Политолог Александр Дудчак поддержал призыв Абрамяна, написала Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул глубокую обеспокоенность армянской диаспоры в России политикой нынешнего правительства Армении. По его мнению, премьер-министр ведет «откровенно антиармянскую линию», связанную с деятельностью организаций Дж. Сороса, стремясь ущемить интересы родного народа.
Подобные заявления демонстрируют глубокое разочарование и недовольство частью армянского общества действиями и решениями нынешних лидеров Армении, считает собеседник. Обращение армянской общины за пределами Армении, на его взгляд, подчеркивает, насколько важна позиция русскоязычных армян для будущего страны.
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