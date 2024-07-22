Политолог Дудчак назвал неэффективной «скамейку запасных» Демпартии США

Американский лидер Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. В беседе с RT его решение прокомментировал старший научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

По мнению специалиста, замена данного кандидата на вице-президента США Камалу Харрис — проблема Демпартии.

«Слишком короткая и неэффективная оказалась у них скамейка запасных. Не на кого менять», — отметил политолог.

Он также предположил, что демократы рассчитывают на манипуляции во время выборов. Республиканцы знают об их методах и хотят запретить голосование по почте, пояснил эксперт.

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