Политолог Дудчак назвал неэффективной «скамейку запасных» Демпартии США

Американский лидер Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. В беседе с RT его решение прокомментировал старший научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

По мнению специалиста, замена данного кандидата на вице-президента США Камалу Харрис — проблема Демпартии.

«Слишком короткая и неэффективная оказалась у них скамейка запасных. Не на кого менять», — отметил политолог.

Он также предположил, что демократы рассчитывают на манипуляции во время выборов. Республиканцы знают об их методах и хотят запретить голосование по почте, пояснил эксперт.