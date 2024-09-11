Политолог Дудаков заявил, что выступление Харрис на дебатах выглядело «заученной методичкой»

Во время недавних дебатов в США между Дональдом Трампом и Камалой Харрис определить победителя оказалось непросто. Оба претендента на пост президента страны продемонстрировали уверенность, отметил в эфире радио «Комсомольская правда» политолог Малек Дудаков. При этом он добавил, что выступление вице-президента оставило положительное впечатление.

По его словам, не было явного победителя или проигравшего. Это стало позитивной новостью для Камалы Харрис, поскольку риски для нее были значительно высоки.

Дудаков отметил, что демократы опасались, что она снова может допустить ошибки, как это случалось во время ее предыдущих публичных выступлений. Беспокоились и о повторении июньских дебатов, в которых Байден резко уступил, и это во многом сказалось на его президентской кампании. Однако этого не произошло.



Тем не менее это не свидетельствует о том, что Харрис одержала победу. Ее достойное выступление было обеспечено усилиями команды. Складывалось впечатление, что кандидат просто «зазубрила методичку», подытожил эксперт.