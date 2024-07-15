Политолог Дудаков заявил, что шансы Трампа на победу возросли после покушения

После того, как на Дональда Трампа совершили покушение, его шансы на победу в выборах президента США значительно возросли. Об этом Lenta.ru рассказал политолог Малек Дудаков.

По его словам, у демократов сейчас наблюдается серьезный раскол. Однако пока нельзя однозначно сказать, что победа уже у Трампа в кармане.

«Есть вероятность, что уже скоро про нападение на Трампа забудут, начав обсуждать новую повестку. Потому я бы не стал говорить об однозначно предрешенной победе Трампа, пока и у демократов есть шансы усилить свои позиции», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что и до покушения Трамп лидировал. Он набирал больше голосов и пожертвований, также был гораздо более убедительным на дебатах.