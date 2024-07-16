Политолог Дудаков заявил, что политический класс в США решил поумерить градус борьбы с Трампом

Прекращение уголовного дела в отношении Дональда Трампа во Флориде подорвет и остальные обвинения в его адрес. Таким мнением поделился с RT политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, покушение на Трампа напрямую не связано с прекращением дела. Однако есть вероятность, что в США начали опасаться нагнетания конфликта и развязывания гражданской войны.

«Американский политический класс испугался неконтролируемой эскалации и перспективы гражданской войны в Соединенных Штатах и поэтому решил поумерить свой градус противостояния с Трампом», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что теперь Трамп может полностью сосредоточиться на предвыборной кампании, ситуация сыграла ему на руку.