Политолог Дудаков заявил, что политический класс в США решил поумерить градус борьбы с Трампом

Прекращение уголовного дела в отношении Дональда Трампа во Флориде подорвет и остальные обвинения в его адрес. Таким мнением поделился с RT политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, покушение на Трампа напрямую не связано с прекращением дела. Однако есть вероятность, что в США начали опасаться нагнетания конфликта и развязывания гражданской войны.

«Американский политический класс испугался неконтролируемой эскалации и перспективы гражданской войны в Соединенных Штатах и поэтому решил поумерить свой градус противостояния с Трампом», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что теперь Трамп может полностью сосредоточиться на предвыборной кампании, ситуация сыграла ему на руку.

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