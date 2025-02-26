Политолог Дудаков: США могут смягчить антироссийские санкции после сделки по Украине

Заключение сделки по Украине — один из критериев краткосрочной перспективы смягчения ограничений США в отношении России. Таким мнением поделился политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» .

Как отметил специалист, говорить о точных сроках отмены антироссийских санкций стоит только после возобновления работы дипломатических служб. Это позволит американской и российской сторонам начать диалог о смягчении или полной отмене ограничений.

Однако процесс может занять длительное время, вплоть до года. Прежде всего, США будут стремиться смягчить санкции, которые негативно влияют на их экономику, считает Дудаков.