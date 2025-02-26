Политолог Дудаков: США могут смягчить антироссийские санкции после сделки по Украине

Заключение сделки по Украине — один из критериев краткосрочной перспективы смягчения ограничений США в отношении России. Таким мнением поделился политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями».
Как отметил специалист, говорить о точных сроках отмены антироссийских санкций стоит только после возобновления работы дипломатических служб. Это позволит американской и российской сторонам начать диалог о смягчении или полной отмене ограничений.
Однако процесс может занять длительное время, вплоть до года. Прежде всего, США будут стремиться смягчить санкции, которые негативно влияют на их экономику, считает Дудаков.
Посол Украины заявил о критической нехватке мужчин для мобилизации
Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж
Стало известно, почему в марте пенсии будет меньше февральских
Назван лидер доверия на Украине. Зеленскому досталось лишь третье место
В Латвии пожаловались на учителя, терроризировавшего школьников гимном Украины
Стало известно, сколько доз кетамина получил Мэттью Перри перед смертью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте