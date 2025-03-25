Политолог Дудаков: скандал с чатом о хуситах вряд ли вызовет большие отставки в администрации Трампа

Политолог Малек Дудаков рассказал о возможных последствиях утечки данных из группового чата администрации Соединенных Штатов, где велось обсуждение атаки на хуситов. Ситуация вызвала волну истерики как в США, так и в Европе, отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, демократы обязательно потребуют организовать расследование и наказать виновного. Очевидный кандидат — советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Я не думаю, что это сейчас приведет к каким-то большим отставкам и перестановкам в администрации Трампа. Тем более что Майка Уолтца назначили буквально несколько месяцев назад», — заявил аналитик.

Он также отметил, что команда президента Дональда Трампа действительно получила определенный репутационный удар. Однако радикально сверхсекретные сведения из чата получены не были, напомнил Дудаков.

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