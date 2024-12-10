Политолог Дудаков посоветовал не ждать быстрого снятия санкций США с Сирии

Соединенные Штаты пока не готовы снять ограничительные меры с Сирии. Это может произойти не раньше инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Таким мнением поделился политолог-американист Малек Дудаков в интервью RT .

По его словам, не нужно ожидать быстрой отмены санкций против Сирии даже после смены режима в США. Этим вопросом займется следующая администрация лидера страны. Часть команды Трампа готова уже сейчас перехватить у Турции и Катара инициативу по сирийскому направлению.

При этом вокруг избранного главы США есть много тех, кто предпочел бы не вмешиваться в эту ситуацию. Они будут убеждать Трампа о выводе войск из Сирии, считает Дудаков.