Политолог Дудаков отметил, что США может грозить шатдаун в случае упрямства демократов

Если демократы продолжат проявлять непоколебимость, США может грозить шатдаун, предупредил политолог-американист Малек Дудаков в интервью радио Sputnik . Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с лидерами Конгресса для обсуждения ситуации.

Основная проблема — это разногласия между демократами и республиканцами по поводу финансирования федеральных госорганов. По словам политолога, администрация Трампа пытается усилить давление на демократов, которые отказываются поддержать республиканский бюджет на следующий год. Одно из противоречий касается расходов на медстраховки, которые Трамп хочет сократить.

Политолог также отметил, что эффект от шатдауна будет незначительным как для американской, так и для мировой экономики, поскольку это лишь временная приостановка работы правительства.