Политолог Дудаков назвал вменяемым настрой Трампа в отношении России

Политолог-американист Малек Дудаков высказал скептицизм по поводу публикации Wall Street Journal, касающейся негативной позиции некоторых советников президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом сообщил RT .

Аналитик усомнился в наличии среди американской элиты ярко выраженной антироссийской направленности, полагая, что основной фокус внимания в администрации направлен на конкуренцию с Китаем и Ираном.

«Понятно, что фанатов России, конечно, в Совете по нацбезопасности не имеется. Но в основном у них настрой такой», — пояснил эксперт.

По его мнению, Трамп придерживается вменяемого подхода к взаимодействию с Россией и стремится к заключению крупной сделки. Тем не менее, текущий конфликт с Европой и офисом Владимира Зеленского, а также внутренние разногласия в Белом доме мешают продвижению на украинском направлении.