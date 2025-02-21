Политолог Дудаков назвал инфошумом разговоры о третьем сроке Трампа

Политолог Малек Дудаков прокомментировал обсуждение предоставления возможности президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий срок. Об этом сообщили « Известия ».

Эксперт назвал подобные разговоры инфошумом, усомнившись в инициации изменения соответствующего закона. Принятие новых поправок — сложный и трудоемкий процесс.

«Для этого нужно набрать две трети голосов в палате представителей и в сенате. Потом нужно, чтобы 37 штатов в Америке ратифицировали эту поправку», — пояснил специалист.

По его мнению, заявления о третьем сроке призваны позлить демократов. На самом деле Трамп уже занимается поиском будущего преемника, предположил политолог.