Политолог Дудаков: Маск и Рамасвами могут заняться «сокращением вашингтонской бюрократии»

Избранный президент США Дональд Трамп назначил предпринимателей Илона Маска и Вивека Рамасвами главами новоорганизованного ведомства. В беседе с RT свое мнение по этому поводу высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, речь идет о создании Министерства повышения эффективности государственного управления.

«Пока сложно представить, как это министерство будет работать, будет ли оно отдельным министерством, или просто у Маска и Рамасвами будет такой широкий мандат, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию», — отметил эксперт.

Второй вариант политолог назвал наиболее вероятным. Он также указал на неэффективную работу американского госаппарата, из-за которого впустую тратятся сотни миллиардов долларов.