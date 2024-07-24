Политолог Дудаков: Харрис стала вице-президентом США благодаря цвету кожи и полу

Политолог и американист Малек Дудаков оценил шансы на успех вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Эксперт напомнил, что Харрис является темнокожей женщиной, благодаря чему она в свое время и получила соответствующую должность. Любой, кто станет задавать неудобные вопросы о состоятельности кандидатуры, будет тут же обвинен в расизме и сексизме, считает Дудаков.

По его мнению, Харрис — не очень талантливый политик. Она уже пыталась участвовать в президентской кампании 2019 года, однако тогда не вызвала симпатию даже у демократов, отметил американист.

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