Политолог Дробницкий спрогнозировал возвращение консервативных настроений в США

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США. Такие результаты доказывают, что политик выиграл и на голосовании 2020 года, отметил эксперт в беседе с RT .

По его словам, ожидается восходящий тренд возвращения американских консервативных настроений, а также популяризации трампизма.

«При подсчете: там попробуют, наверное, что-то где-то как-то сделать, но результат настолько убедительный, что в отсутствие активного участия губернаторов невозможно что-то там оспорить», — добавил специалист.

Дробницкий также пояснил, что единство демократов не наблюдалось из-за проведения «дворцового переворота».