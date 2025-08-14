Политолог Дробницкий сообщил, что освобождение России от некоторых санкций носит кратковременный характер

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» объяснил временное снятие некоторых американских санкций с России, предпринятое властями США для подготовки саммита с российским президентом Владимиром Путиным, который должен состояться 15 августа на Аляске.

Министерство финансов США выпустило распоряжение, разрешающее любые действия, требуемые для успешного проведения встречи представителей правительств обеих стран, несмотря на действующие ограничения. Документ действует до 20 августа включительно.

Дробницкий обратил внимание, что освобождение от санкций носит кратковременный характер и вряд ли продлится дольше указанного периода. Такое решение отражает конкретные практические цели — организацию визита президента России и проведение переговоров, а не изменение политики санкций в целом.

«В тексте распоряжения ничего конкретного не говорится, кроме необходимости организовать приезд главы российского государства на встречу. Нет никаких сведений о снятии секториальных ограничений или долгосрочных послаблений», — пояснил политолог.