Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» оценил шансы Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас удержать свою должность до 2029 года. Он подчеркнул, что процедура увольнения руководителей высших звеньев Еврокомиссии чрезвычайно сложная и бюрократическая, что позволяет большинству чиновников спокойно дослуживать отведенные им мандаты.

Только в редких случаях возможен сценарий досрочного прекращения полномочий должностного лица, например, если Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет решение отозвать полномочия Каллас, вынудив ее написать заявление об отставке. Однако подобные случаи встречаются редко, и зачастую чиновники покидают должности лишь по истечении установленного срока.

Отмечая проблематичность коммуникации России с официальными структурами ЕС, Дробницкий посоветовал Кремлю прекратить контакты с этими институтами, так как они выражают одностороннюю прозападную позицию и не несут ответственности за принимаемые решения. Он рекомендовал перейти к двустороннему сотрудничеству с отдельными странами ЕС, минуя централизованные структуры.