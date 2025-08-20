Политолог Дробницкий допустил, что визит Трампа в Россию может укрепить его имидж в США

Политолог Дмитрий Дробницкий проанализировал вероятность принятия президентом США Дональдом Трампом приглашения посетить Россию с рабочим визитом, полученного от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, принятие Трампом приглашения стало бы серьезным политическим ходом, способствующим укреплению его имиджа среди американцев:

«Так-то на самом деле он все равно все проиграл. А тут как бы в России побывал, с Путиным говорил. Он сможет сказать, что принес электорату какую-нибудь невероятную сделку по Арктике. Теоретически это можно обсудить», — высказался аналитик.

При этом он отметил, что реализация визита сопряжена с большими препятствиями, включая негативное отношение европейских союзников.