Политолог Дюрре: давление на мэра Стамбула Имамоглу повысило его популярность

Задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, основного соперника президента Турции Эрдогана, лишь усилило его поддержку со стороны общественности, считает политолог Икбаль Дюрре. Своим мнением он поделился в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Специалист отметил, что аннулирование диплома Имамоглу осложнит его участие в выборах 2027-2028 годов, но судебный процесс и образ пострадавшего могут повысить его рейтинг. Поддерживаемый курдами и бывшими сторонниками Эрдогана, Имамоглу уже демонстрирует свою популярность активной кампанией. Протесты возможны, но массового хаоса не ожидается, заключил Дюрре.