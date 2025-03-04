Политолог Демчук высказал мнение, что Трамп не против переговоров с Зеленским

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады имени Г. А. Арбатова, доктор политических наук Артур Демчук в беседе с ОТР высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не против переговоров с Владимиром Зеленским.

Все, что недавно произошло в Овальном кабинете, выглядело не в лучшем виде, однако у США нет времени на ждать, когда у Украины появится новый лидер.

«Конечно, скандал в Овальном кабинете был знатный, все это видели. Но я думаю, что все-таки Трамп и его советники будут исходить из национальных интересов Америки», — сказал Демчук.

Политолог уверен, что Трамп и его команда не против переговоров с тем же Зеленским, им важно понимать, что он согласен на американские условия.